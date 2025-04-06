Бабушка и ее 11-летняя внучка погибли при пожаре в Омской области

В Омске выясняют обстоятельства гибели пенсионерки и ее внучки в деревне Кокшенево Муромцевского района. Как рассказали в СУ СК России по Омской области, 78-летняя женщина и ее 11-летняя внучка отравились угарным газом. Трагедия произошла утром 6 апреля.