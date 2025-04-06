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В Москве предупредили о схеме мошенников с заменой кодов стационарных телефонов

Прокуратура Москвы предупредила о новой схеме аферистов, которые звонят жертвам и сообщают о якобы замене кода городских стационарных телефонов.

Источник: Freepik

Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что таким способом уже обманули 82-летнего москвича.

Мошенники убедили мужчину, что в городе якобы происходит замена стационарных телефонов с 499 на 495. Под предлогом установки оборудования со скидкой у пенсионера попросили паспортные данные, чтобы «подтвердить возраст».

Помимо этого, мошенники вынудили мужчину сказать фразу: «не возражаю против замены номера».

На следующий день пенсионеру позвонили лжесотрудники банка и ФСБ, которые убедили москвича в том, что он пытался осуществить незаконный перевод, и попросили «помочь разоблачить преступников».

«По указанию телефонных мошенников мужчина снял деньги со счёта, упаковал в пакет и, назвав кодовое слово, передал наличные прибывшему курьеру», — говорится в сообщении.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал RT о мошеннической схеме с «задолженностью» по квартплате.