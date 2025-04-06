В Москве предупредили о схеме мошенников с заменой кодов стационарных телефонов

Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что таким способом уже обманули 82-летнего москвича.
Мошенники убедили мужчину, что в городе якобы происходит замена стационарных телефонов с 499 на 495. Под предлогом установки оборудования со скидкой у пенсионера попросили паспортные данные, чтобы «подтвердить возраст».
Помимо этого, мошенники вынудили мужчину сказать фразу: «не возражаю против замены номера».
На следующий день пенсионеру позвонили лжесотрудники банка и ФСБ, которые убедили москвича в том, что он пытался осуществить незаконный перевод, и попросили «помочь разоблачить преступников».
«По указанию телефонных мошенников мужчина снял деньги со счёта, упаковал в пакет и, назвав кодовое слово, передал наличные прибывшему курьеру», — говорится в сообщении.
Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал RT о мошеннической схеме с «задолженностью» по квартплате.