В Екатеринбурге завершены поиски 34-летней женщины

В Екатеринбурге завершили поиски 34-летней жительницы Березовского Юлии Любченко. Ее искали почти сутки.
По данным tg-канала «Злой Екатеринбург», Юлия пропала вечером, 5 апреля. Пере этим она отвезла ребенка к бывшему мужу. Вместе с ней пропал и ее мужчина. Как выяснилось, их автомобиль также видели в Екатеринбурге.
Буквально в 14:30, родные пропавшей получили радостную весть, что Юлию Любченко удалось найти.
— И Юлю и ее мужчину удалось найти. С ними все хорошо. Пока не знаем подробностей, и еще не успели увидеться. Так как Юлия и ее мужчина находятся в отделе полиции, — рассказала «КП-Екатеринбург» сестра женщины Елена.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил информацию о завершении поисков женщины.
— В настоящее время мужчину и женщину опрашивают оперативники уголовного розыска отдела полиции Березовского, чтобы установить точные обстоятельства, произошедших с ними «приключений», — рассказал полковник Горелых.