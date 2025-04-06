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В Екатеринбурге завершены поиски 34-летней женщины

На Урале завершили поиски 34-летней Юлии Любченко.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге завершили поиски 34-летней жительницы Березовского Юлии Любченко. Ее искали почти сутки.

По данным tg-канала «Злой Екатеринбург», Юлия пропала вечером, 5 апреля. Пере этим она отвезла ребенка к бывшему мужу. Вместе с ней пропал и ее мужчина. Как выяснилось, их автомобиль также видели в Екатеринбурге.

Буквально в 14:30, родные пропавшей получили радостную весть, что Юлию Любченко удалось найти.

— И Юлю и ее мужчину удалось найти. С ними все хорошо. Пока не знаем подробностей, и еще не успели увидеться. Так как Юлия и ее мужчина находятся в отделе полиции, — рассказала «КП-Екатеринбург» сестра женщины Елена.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил информацию о завершении поисков женщины.

— В настоящее время мужчину и женщину опрашивают оперативники уголовного розыска отдела полиции Березовского, чтобы установить точные обстоятельства, произошедших с ними «приключений», — рассказал полковник Горелых.