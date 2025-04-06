В Екатеринбурге завершены поиски 34-летней женщины

— И Юлю и ее мужчину удалось найти. С ними все хорошо. Пока не знаем подробностей, и еще не успели увидеться. Так как Юлия и ее мужчина находятся в отделе полиции, — рассказала «КП-Екатеринбург» сестра женщины Елена.