Легковушка опрокинулась в Лунинецком районе

ДТП произошло 6 апреля около 7.00 на автодороге М10. 42-летний водитель на Renault ехал со стороны Гомеля в направлении Кобрина. «По предварительной информации, автомобилист не учел погодные условия и на 318-м км не справился с управлением. Съехал в правый по ходу движения кювет и допустил опрокидывание автомобиля», — рассказали в УВД.
Медпомощь оказана 44-летней женщине-пассажиру, после чего ее отпустили домой.
Как подчеркнули в областной Госавтоинспекции, все находящиеся в автомобиле были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать серьезных травм.
По факту ДТП проводится проверка.
«В сложных погодных условиях водителям необходимо быть предельно внимательными на дороге, выбирать безопасную скорость и дистанцию, воздержаться от необдуманных маневров, учитывать видимость и состояние проезжей части», — напомнили в УВД.