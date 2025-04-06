Легковушка опрокинулась в Лунинецком районе

ДТП произошло 6 апреля около 7.00 на автодороге М10. 42-летний водитель на Renault ехал со стороны Гомеля в направлении Кобрина. «По предварительной информации, автомобилист не учел погодные условия и на 318-м км не справился с управлением. Съехал в правый по ходу движения кювет и допустил опрокидывание автомобиля», — рассказали в УВД.