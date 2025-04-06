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Легковушка опрокинулась в Лунинецком районе

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка опрокинулась в Лунинецком районе, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Источник: УВД Брестского облисполкома

ДТП произошло 6 апреля около 7.00 на автодороге М10. 42-летний водитель на Renault ехал со стороны Гомеля в направлении Кобрина. «По предварительной информации, автомобилист не учел погодные условия и на 318-м км не справился с управлением. Съехал в правый по ходу движения кювет и допустил опрокидывание автомобиля», — рассказали в УВД.

Медпомощь оказана 44-летней женщине-пассажиру, после чего ее отпустили домой.

Как подчеркнули в областной Госавтоинспекции, все находящиеся в автомобиле были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать серьезных травм.

По факту ДТП проводится проверка.

«В сложных погодных условиях водителям необходимо быть предельно внимательными на дороге, выбирать безопасную скорость и дистанцию, воздержаться от необдуманных маневров, учитывать видимость и состояние проезжей части», — напомнили в УВД.