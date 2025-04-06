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Пик половодья пройден в трех регионах Казахстана

В Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана из-за сезона паводков предоставили информацию о ситуации на водохранилищах страны, сообщает Zakon.kz.

Источник: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

Сейчас сброс производят из крупных водохранилищ северных, восточных и центральных областей для приема и безопасного пропуска паводковых вод.

«На водохранилищах Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей пик половодья пройден», — сообщили в пресс-службе министерства.

По состоянию на 6 апреля 2025 года:

  • в Акмолинской области из Астанинского водохранилища сбрасывают 230,56 кубометра воды в секунду, из Селетинского водохранилища — 151,74 кубометра в секунду, из Чаглинского водохранилища — 15,21 кубометра в секунду;
  • в Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 450 кубометров воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища — 436 кубометров в секунду;
  • из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывают 740 кубометров воды в секунду;
  • в Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывается 8 кубометров воды в секунду, из Самаркандского водохранилища — 2 кубометра в секунду;
  • из Кенгирского водохранилища в области Ұлытау сбрасывается 234,8 кубометра воды в секунду;
  • в Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 1186,4 кубометра воды в секунду, из Петропавловского водохранилища — 718 кубометров воды в секунду.