Пик половодья пройден в трех регионах Казахстана

Сейчас сброс производят из крупных водохранилищ северных, восточных и центральных областей для приема и безопасного пропуска паводковых вод.
«На водохранилищах Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей пик половодья пройден», — сообщили в пресс-службе министерства.
По состоянию на 6 апреля 2025 года:
- в Акмолинской области из Астанинского водохранилища сбрасывают 230,56 кубометра воды в секунду, из Селетинского водохранилища — 151,74 кубометра в секунду, из Чаглинского водохранилища — 15,21 кубометра в секунду;
- в Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 450 кубометров воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища — 436 кубометров в секунду;
- из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывают 740 кубометров воды в секунду;
- в Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывается 8 кубометров воды в секунду, из Самаркандского водохранилища — 2 кубометра в секунду;
- из Кенгирского водохранилища в области Ұлытау сбрасывается 234,8 кубометра воды в секунду;
- в Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 1186,4 кубометра воды в секунду, из Петропавловского водохранилища — 718 кубометров воды в секунду.