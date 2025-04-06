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В центре Москвы при пожаре погибла бывшая театральная актриса Суворкина

Тело 74-летней актрисы нашли пожарные.
Источник: Кадр из фильма «Центровой из поднебесья»

Во время пожара на Лесной улице в центре Москвы погибла актриса Людмила Суворкина.

Возгорание в 6-этажном жилом доме произошло 5 апреля примерно в 22:00. 74-летняя женщина проживала в 3-комнатной квартире одна и, по словам соседей, вела асоциальный образ жизни, сообщает сайт MK.ru.

Тело 74-летней актрисы нашли пожарные. По предварительной информации, огонь охватил площадь 20 квадратных метров.

Людмила Суворкина окончила ГИТИС им. А. В. Луначарского. Работала в драмтеатрах Тулы и Челябинска. В 1978 году продолжила работу в одном из московских театров. В последние годы не работала.

Ранее сообщалось, что актриса-лилипут Патти Мэлони, сыгравшая в «Семейке Аддамс», умерла в 89 лет. Артистка перенесла несколько инсультов и скончалась 31 марта в хосписе в штате Флорида.