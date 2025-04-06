Пять машин разбились в двух ДТП на трассе под Волгоградом, пострадал ребенок

На московской трассе Р-22 «Каспий» утром 6 апреля случилось сразу два ДТП. Одно из них массовое с участием микроавтобуса обошлось без пострадавших. Во втором травмы получили взрослый и малолетний ребенок. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства обеих аварий в Городищенском районе Волгоградской области, которые произошли на одном стометровом участке.
Как сообщили в региональном главке МВД, сперва на 926 км федеральной автодороги столкнулись «Мерседес», «Фольксваген» и «Чанган». Массовая авария без пострадавших случилась в 8 часов утра.
Спустя пару часов, в 10.46, в нескольких метрах от первой аварии столкнулись «Нива» и «Опель». В больницу с места ДТП увезли двух пассажиров отечественного автомобиля — малолетнего ребенка и взрослого.