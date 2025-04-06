Пять машин разбились в двух ДТП на трассе под Волгоградом, пострадал ребенок

На московской трассе Р-22 «Каспий» утром 6 апреля случилось сразу два ДТП. Одно из них массовое с участием микроавтобуса обошлось без пострадавших. Во втором травмы получили взрослый и малолетний ребенок. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства обеих аварий в Городищенском районе Волгоградской области, которые произошли на одном стометровом участке.