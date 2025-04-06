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В Пермском крае начали проверку после нападения бездомных собак на детей

ПЕРМЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку после нападения собак на несовершеннолетних в деревне Лужково Очерского района Пермского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Источник: РИА "Новости"

«Прокуратура Очерского района организовала проверку по факту нападения 6 апреля 2025 года собак на несовершеннолетних в деревне Лужково. Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства в сфере обращения с животными без владельцев. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры реагирования», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ сообщалось, что в деревне Лужково стая бездомных собак напала на двух девочек. За детьми погнались более 10 животных. Школьницы сняли произошедшее на видео, которое было опубликовано в соцсетях. Судя по кадрам, девочкам пришлось забежать в ледяную воду ближайшего водоема почти по пояс. Через некоторое время животные ушли.