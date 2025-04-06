В Пермском крае начали проверку после нападения бездомных собак на детей

Ранее в СМИ сообщалось, что в деревне Лужково стая бездомных собак напала на двух девочек. За детьми погнались более 10 животных. Школьницы сняли произошедшее на видео, которое было опубликовано в соцсетях. Судя по кадрам, девочкам пришлось забежать в ледяную воду ближайшего водоема почти по пояс. Через некоторое время животные ушли.