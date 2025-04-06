В ВКО ликвидируют последствия ураганного ветра

В Усть-Каменогорске шквальный ветер повредил купол мечети «Халифа Алтай». К восстановлению подключились меценаты и предприниматели. Устраняются последствия и в других частях города: убирают поваленные деревья, устраняют обрывы и неисправности. Падения конструкций зафиксированы на улицах Островского, Прибрежной, Сатпаева, Аязбаева, Демьяна Бедного и других. Временно не работал светофор на улице Есенберлина, движение регулировали вручную.