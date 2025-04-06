В ВКО ликвидируют последствия ураганного ветра

Стихия оставила после себя поврежденные здания, поваленные деревья и перебои с электроснабжением. По данным ДЧС, пострадавших нет.
Наибольший ущерб нанесен городу Риддер. Порывы ветра повредили линии электропередач, сорвали кровлю с жилых и хозяйственных построек, вызвали падение деревьев и конструкций. В районе ДОСААФ без электричества остались 1237 потребителей — из-за аварийного отключения линии Л-61 от подстанции ПС-1. Работы по восстановлению ведут две бригады, формируется третья. Электроснабжение планируют восстановить до конца дня.
В акимате ВКО заверили, что ситуация под контролем:
— Сформирован штаб оперативного реагирования. Все коммунальные и аварийные службы работают в круглосуточном режиме. Обращения граждан обрабатываются без задержек, — прокомментировали власти.
В Уланском районе стихия повредила объекты социальной инфраструктуры. В селе Бозанбай с пристройки детского сада «Айгөлек» сорвало 70 кв. м сайдинга. В поселке Касыма Кайсенова пострадало футбольное поле при Детском доме творчества — повреждено искусственное покрытие на площади 2300 кв. м.
В Усть-Каменогорске шквальный ветер повредил купол мечети «Халифа Алтай». К восстановлению подключились меценаты и предприниматели. Устраняются последствия и в других частях города: убирают поваленные деревья, устраняют обрывы и неисправности. Падения конструкций зафиксированы на улицах Островского, Прибрежной, Сатпаева, Аязбаева, Демьяна Бедного и других. Временно не работал светофор на улице Есенберлина, движение регулировали вручную.
В Шемонаихе в 3 микрорайоне частично сорвало кровлю пятиэтажного жилого дома. Площадь повреждения составила 300 кв. м. По данным ДЧС, здание ремонтировалось всего год назад. На месте работают спасатели и сотрудники акимата.
По словам местных властей, все последствия будут устранены в кратчайшие сроки.