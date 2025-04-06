В Башкирии задержали водителя, который сбил пешехода и скрылся.

Как пояснил виновник наезда, он ехал со стороны Магнитогорска в село Целинный на автомобиле «Лада Гранта». Наехал на лежачего пешехода и, испугавшись, покинул место происшествия. Потом он вернулся узнать состояние человека и вызвал полицию.