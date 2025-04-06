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В Башкирии задержали водителя, который сбил пешехода и скрылся

В Башкирии задержали водителя, который сбил пешехода и скрылся.
Источник: Пресс-служба Госавтоинспекции РБ

В Абзелиловском районе Башкирии задержан водитель, совершивший ДТП со смертельным исходом. Им оказался 23-летний местный житель.

Как напомнил глава республиканской госавтоинспекции Владимир Севастьянов, неустановленный водитель совершил наезд на 50-летнего мужчину, после чего скрылся с места ДТП. В результате аварии пешеход скончался от полученных травм.

Как пояснил виновник наезда, он ехал со стороны Магнитогорска в село Целинный на автомобиле «Лада Гранта». Наехал на лежачего пешехода и, испугавшись, покинул место происшествия. Потом он вернулся узнать состояние человека и вызвал полицию.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.