В Бурятии продолжается тушение восьми ландшафтных пожаров

В республике резко ухудшилась ситуация с природными пожарами. Только за последние выходные спасатели зафиксировали 46 случаев возгораний сухой травы, причем половина из них произошла в воскресенье, 6 апреля. На утро понедельника пожарные продолжают тушение восьми очагов, где ситуация осложняется сильными порывами ветра. Об этом сообщили КП-Иркутск в республиканском ГО и ЧС.