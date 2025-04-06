В Бурятии продолжается тушение восьми ландшафтных пожаров

В республике резко ухудшилась ситуация с природными пожарами. Только за последние выходные спасатели зафиксировали 46 случаев возгораний сухой травы, причем половина из них произошла в воскресенье, 6 апреля. На утро понедельника пожарные продолжают тушение восьми очагов, где ситуация осложняется сильными порывами ветра. Об этом сообщили КП-Иркутск в республиканском ГО и ЧС.
— Распространение огня на жилые дома и постройки не было допущено. Однако в нескольких районах произошёл переход пламени с сухой травы в лесной фонд, — поделились в ведомстве.
Большинство пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнем. В связи с критической ситуацией в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Под полный запрет попали любые виды огневых работ, использование пиротехники, сжигание мусора и сухой растительности, а также посещение лесов.
7 апреля ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. Спасатели напоминают, что при такой погоде огонь может мгновенно распространиться на большие территории, угрожая как частным владениям, так и лесным массивам.