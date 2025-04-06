Непогода нарушила электроснабжение в более чем 650 населенных пунктах. Энергетики рассказали, как справляются

Сложные погодные условия, которые наблюдаются на территории страны в течение суток, стали причиной нарушения электроснабжения в более чем 650 населенных пунктах. Ситуация усугубляется сильными порывами ветра, которые местами достигают 15−20 м/с, пояснили в ведомстве.
По состоянию на 15.30 в восстановлении электроснабжения задействована 131 бригада и 157 единиц техники. Работы продолжаются в 193 населенных пунктах страны. Энергетикам Могилевской области пришли на помощь коллеги из Гродненского и Витебского регионов.
В качестве временного источника питания для энергоснабжения потребителей используется 16 дизель-генераторных установок.
Как подчеркнули в Минэнерго, весь оперативный персонал переведен в усиленный режим работы. На местах работают штабы по устранению последствий непогоды. Ситуация находится под личным контролем министра энергетики и органов власти. «Поручено обеспечить электроэнергией населенные пункты по нормальной схеме или с привлечением дизель-генераторных установок до конца суток. Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.