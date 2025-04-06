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Непогода нарушила электроснабжение в более чем 650 населенных пунктах. Энергетики рассказали, как справляются

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетики Беларуси усиленно трудятся над восстановлением электроснабжения в пострадавших от непогоды регионах, сообщили БЕЛТА в Министерстве энергетики.

Источник: Reuters

Сложные погодные условия, которые наблюдаются на территории страны в течение суток, стали причиной нарушения электроснабжения в более чем 650 населенных пунктах. Ситуация усугубляется сильными порывами ветра, которые местами достигают 15−20 м/с, пояснили в ведомстве.

По состоянию на 15.30 в восстановлении электроснабжения задействована 131 бригада и 157 единиц техники. Работы продолжаются в 193 населенных пунктах страны. Энергетикам Могилевской области пришли на помощь коллеги из Гродненского и Витебского регионов.

В качестве временного источника питания для энергоснабжения потребителей используется 16 дизель-генераторных установок.

Как подчеркнули в Минэнерго, весь оперативный персонал переведен в усиленный режим работы. На местах работают штабы по устранению последствий непогоды. Ситуация находится под личным контролем министра энергетики и органов власти. «Поручено обеспечить электроэнергией населенные пункты по нормальной схеме или с привлечением дизель-генераторных установок до конца суток. Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.