Непогода нарушила электроснабжение в более чем 650 населенных пунктах. Энергетики рассказали, как справляются

Как подчеркнули в Минэнерго, весь оперативный персонал переведен в усиленный режим работы. На местах работают штабы по устранению последствий непогоды. Ситуация находится под личным контролем министра энергетики и органов власти. «Поручено обеспечить электроэнергией населенные пункты по нормальной схеме или с привлечением дизель-генераторных установок до конца суток. Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.