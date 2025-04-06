В полиции Краснотурьинска опровергают пытки уральцев

В Сети распространяются кадры, как компания нетрезвых людей устроила разборки в одной из квартир. Предположительно, банда ворвалась в жилище. А затем подросток планировал вырвать плоскогубцами зуб одному из мужчин потасовки. В полиции Краснотурьинска опровергают информацию.
Как уточняется, с 27 марта силовики проводят проверку. Инцидентом занимаются полицейские из отдела № 7.
— В квартиру никто не врывался. Противоправные действия стали результатом конфликта в ходе распития спиртных напитков. Факт удаления зуба не подтвердился. Участвующие лица установлены, — сообщили «КП-Екатеринбург» в МО МВД России «Краснотурьинский».
Также в ведомстве добавили, что по результатам проверки будет принято решение.