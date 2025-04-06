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В полиции Краснотурьинска опровергают пытки уральцев

На Урале силовики опровергают пытки в одной из квартир Волчанска.

Источник: Комсомольская правда

В Сети распространяются кадры, как компания нетрезвых людей устроила разборки в одной из квартир. Предположительно, банда ворвалась в жилище. А затем подросток планировал вырвать плоскогубцами зуб одному из мужчин потасовки. В полиции Краснотурьинска опровергают информацию.

Как уточняется, с 27 марта силовики проводят проверку. Инцидентом занимаются полицейские из отдела № 7.

— В квартиру никто не врывался. Противоправные действия стали результатом конфликта в ходе распития спиртных напитков. Факт удаления зуба не подтвердился. Участвующие лица установлены, — сообщили «КП-Екатеринбург» в МО МВД России «Краснотурьинский».

Также в ведомстве добавили, что по результатам проверки будет принято решение.