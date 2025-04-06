Мужчина утонул в Днепре в Быховском районе

Информация об обнаружении утонувшего мужчины в реке Днепр возле деревни Седич поступила спасателям вечером 5 апреля. Работники МЧС прибыли на место и извлекли из воды тело мужчины.
Проводится проверка. Личность погибшего устанавливается.
6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Быховском районе мужчина утонул в реке Днепр. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.
Информация об обнаружении утонувшего мужчины в реке Днепр возле деревни Седич поступила спасателям вечером 5 апреля. Работники МЧС прибыли на место и извлекли из воды тело мужчины.
Проводится проверка. Личность погибшего устанавливается.