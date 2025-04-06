В Екатеринбурге водитель фуры вылетел в кювет, а затем скрылся

6 апреля на улице Леваневского водитель фуры Iveco, двигавшийся со стороны поселка Шувакиш, съехал в кювет. А затем большегруз перевернулся на скорости. Об этом информирует Госавтоинспекция Екатеринбурга.
— Водитель с места скрылся. В настоящее время автоинспекторы принимают меры по установлению его личности и местонахождения, — сообщает ведомство.
Как уточняется, в ДТП никто не пострадал. Детали происшествия устанавливаются. допрашиваются очевидцы. А саму фуру сейчас задержали.
Водителю фуры настоятельно рекомендуют явиться в полицию самостоятельно. Иначе, оставление места ДТП влечет за собой лишение водительских прав на срок от одного до полутора лет, либо административный арест сроком до 15 суток.