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В Екатеринбурге водитель фуры вылетел в кювет, а затем скрылся

На Урале грузовик попал в ДТП, а его водителя ищет полиция.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

6 апреля на улице Леваневского водитель фуры Iveco, двигавшийся со стороны поселка Шувакиш, съехал в кювет. А затем большегруз перевернулся на скорости. Об этом информирует Госавтоинспекция Екатеринбурга.

— Водитель с места скрылся. В настоящее время автоинспекторы принимают меры по установлению его личности и местонахождения, — сообщает ведомство.

Как уточняется, в ДТП никто не пострадал. Детали происшествия устанавливаются. допрашиваются очевидцы. А саму фуру сейчас задержали.

Водителю фуры настоятельно рекомендуют явиться в полицию самостоятельно. Иначе, оставление места ДТП влечет за собой лишение водительских прав на срок от одного до полутора лет, либо административный арест сроком до 15 суток.