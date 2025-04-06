Премьер Мьянмы поблагодарил спасателей из Беларуси за помощь в ликвидации последствий землетрясения

Начальник РОСН «ЗУБР» Игорь Зарембо напомнил, что отряд был оперативно направлен по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко. Он заверил, что белорусский народ соболезнует в связи с обрушившейся на Мьянму трагедией. «Мы рады, что смогли вам помочь», — сказал он.