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Премьер Мьянмы поблагодарил спасателей из Беларуси за помощь в ликвидации последствий землетрясения

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лагерь белорусского поисково-спасательного отряда посетил премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.

Источник: МЧС РБ

Премьер-министр Мьянмы поблагодарил белорусских спасателей за оказание помощи в ликвидации последствий землетрясения. «Спасение людей — это самое главное. Вы приехали сюда (для этого. — Прим. БЕЛТА), между нашими народами большая дружба», — подчеркнул он.

Начальник РОСН «ЗУБР» Игорь Зарембо напомнил, что отряд был оперативно направлен по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко. Он заверил, что белорусский народ соболезнует в связи с обрушившейся на Мьянму трагедией. «Мы рады, что смогли вам помочь», — сказал он.

На память белорусские спасатели передали премьер-министру сувенирного зубра — символ своей страны.

Выезд белорусского поисково-спасательного отряда в аэропорт города Нейпьидо намечен на завтра. С этой локации спасатели вылетят в сторону родной страны.