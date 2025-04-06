Премьер Мьянмы поблагодарил спасателей из Беларуси за помощь в ликвидации последствий землетрясения

Премьер-министр Мьянмы поблагодарил белорусских спасателей за оказание помощи в ликвидации последствий землетрясения. «Спасение людей — это самое главное. Вы приехали сюда (для этого. — Прим. БЕЛТА), между нашими народами большая дружба», — подчеркнул он.
Начальник РОСН «ЗУБР» Игорь Зарембо напомнил, что отряд был оперативно направлен по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко. Он заверил, что белорусский народ соболезнует в связи с обрушившейся на Мьянму трагедией. «Мы рады, что смогли вам помочь», — сказал он.
На память белорусские спасатели передали премьер-министру сувенирного зубра — символ своей страны.
Выезд белорусского поисково-спасательного отряда в аэропорт города Нейпьидо намечен на завтра. С этой локации спасатели вылетят в сторону родной страны.