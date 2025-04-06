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14 человек эвакуировали при пожаре в Костанае

Сотрудники МЧС Костаная спасли 6, эвакуировали 8 человек при пожаре в многоэтажном жилом доме, передает DKnews.kz.

Источник: МЧС РК

Сегодня в экстренные службы Костаная поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме по ул. Текстильщиков. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты и сотрудники Центра медицины катастроф МЧС РК.

По прибытии установлено, что возгорание произошло в комнате и частично на балконе квартиры на 9-м этаже, плотное задымление от которого представляло угрозу для жильцов дома.

Сотрудниками МЧС при помощи спасательных колпаков было спасено 6 человек, среди них — трое детей и 1 человек особой заботы. Ещё 8 человек эвакуированы по лестничному маршу. Спасенные и эвакуированные переданы для осмотра работникам ЦМК. Госпитализация не потребовалась, никто не пострадал.

Пожар оперативно ликвидирован без распространения на другие помещения квартиры. Причины возгорания устанавливаются.