14 человек эвакуировали при пожаре в Костанае

Сотрудниками МЧС при помощи спасательных колпаков было спасено 6 человек, среди них — трое детей и 1 человек особой заботы. Ещё 8 человек эвакуированы по лестничному маршу. Спасенные и эвакуированные переданы для осмотра работникам ЦМК. Госпитализация не потребовалась, никто не пострадал.