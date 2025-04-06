14 человек эвакуировали при пожаре в Костанае

Сегодня в экстренные службы Костаная поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме по ул. Текстильщиков. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты и сотрудники Центра медицины катастроф МЧС РК.
По прибытии установлено, что возгорание произошло в комнате и частично на балконе квартиры на 9-м этаже, плотное задымление от которого представляло угрозу для жильцов дома.
Сотрудниками МЧС при помощи спасательных колпаков было спасено 6 человек, среди них — трое детей и 1 человек особой заботы. Ещё 8 человек эвакуированы по лестничному маршу. Спасенные и эвакуированные переданы для осмотра работникам ЦМК. Госпитализация не потребовалась, никто не пострадал.
Пожар оперативно ликвидирован без распространения на другие помещения квартиры. Причины возгорания устанавливаются.