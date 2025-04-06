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В Коми на озере пропали без вести четыре человека

СЫКТЫВКАР, 6 апреля. /ТАСС/. Четыре человека, включая мальчика 2013 года рождения, не вышли на связь, уйдя на рыбалку на озеро Ёкишавад в Усть-Куломском районе Республики Коми. Проверяется версия, что они могли утонуть, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

«В назначенные время и место не вышли четверо местных жителей, в том числе мальчик 2013 года рождения, которые отправились на рыбалку на озеро Ёкишавад, расположенное в 15 км от села Керчомья. Начались поиски силами местных жителей и спасателей. В ходе поисковых мероприятий был обнаружен след снегохода к полынье и плавающие в ней вещи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одновременно проверяются лесные избушки, в которых пропавшие могли остановиться. Силами водолазов и спасателей проводятся поисковые мероприятия.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Коми организована процессуальная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — заключили в СК.