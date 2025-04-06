В Коми на озере пропали без вести четыре человека

«В назначенные время и место не вышли четверо местных жителей, в том числе мальчик 2013 года рождения, которые отправились на рыбалку на озеро Ёкишавад, расположенное в 15 км от села Керчомья. Начались поиски силами местных жителей и спасателей. В ходе поисковых мероприятий был обнаружен след снегохода к полынье и плавающие в ней вещи», — говорится в сообщении.