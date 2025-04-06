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Пассажир ударил девушку, которая ела шаурму в вагоне московского метро

Пассажир столичного метро напал на сидящую рядом с ним девушку, которая стала есть в вагоне шаурму.
Источник: Александр Щербак/ТАСС

Пассажир столичного метро напал на сидящую рядом с ним девушку, которая стала есть в вагоне шаурму. Конфликт попал на видео, которое распространилось в соцсетях, на него обратило внимание издание Msk1.ru.

На кадрах видно, как мужчина ударил попутчицу, когда та откусила кусок шаурмы. Он попал по ее руке, из-за чего часть блюда упала на пол.

Девушка не стала реагировать на мужчину, но все же прекратила трапезу. Тогда за нее вступился свидетель инцидента. На что агрессивный пассажир ответил матом и потребовал, чтобы девушка пересела.

Видео вызвало споры в соцсетях. Некоторые комментаторы поддержали инициатора конфликта, но большинство осудило его методы.

До этого голодный петербуржец угрожал работнику кафе пистолетом, требуя шаурму. Агрессивный мужчина потребовал бесплатной еды и был задержан. Пневматический пистолет у хулигана изъяли.