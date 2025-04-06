Ущерб на три миллиона: аферисты лишили жителя Уфы машины и квартиры

В Уфе 28-летний мужчина стал жертвой аферистов, которые убедили его продать автомобиль и квартиру, нанеся ущерб более чем на три миллиона рублей. Об этом рассказала пресс-служба МВД Башкирии.
По словам потерпевшего, все началось с телефонного звонка от человека, представившегося сотрудником университета, где мужчина раньше учился. Звонивший сообщил, что ведется обновление базы данных студентов, и попросил продиктовать коды из SMS. Затем с уфимцем связались якобы представители «Госуслуг» и «Росфинмониторинга», убедив его, что мошенники пытаются продать его имущество.
Поддавшись давлению, мужчина продал сначала автомобиль, а затем и квартиру. Осознав обман лишь после того, как звонившие перестали выходить на связь, он обратился в полицию.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
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