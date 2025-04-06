Ущерб на три миллиона: аферисты лишили жителя Уфы машины и квартиры

По словам потерпевшего, все началось с телефонного звонка от человека, представившегося сотрудником университета, где мужчина раньше учился. Звонивший сообщил, что ведется обновление базы данных студентов, и попросил продиктовать коды из SMS. Затем с уфимцем связались якобы представители «Госуслуг» и «Росфинмониторинга», убедив его, что мошенники пытаются продать его имущество.