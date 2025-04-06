Рейс из Петербурга в Шарм-эш-Шейх задерживается более чем на 15 часов

Как сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале, задержан вылет рейса авиакомпании AlMasria Universal Airlines из Санкт-Петербурга в Шарм-эш-Шейх. Предварительная причина — позднее прибытие и техническая неисправность воздушного судна.
«212 пассажирам предоставлены напитки и горячее питание. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и обеспечение их услугами, предусмотренными федеральными авиационными правилами», — говорится в сообщении.