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Рейс из Петербурга в Шарм-эш-Шейх задерживается более чем на 15 часов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Вылет самолета из Петербурга в Шарм-эш-Шейх задерживается более чем на 15 часов. По данным онлайн-табло, рейс должен был вылететь в 3:30 мск.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале, задержан вылет рейса авиакомпании AlMasria Universal Airlines из Санкт-Петербурга в Шарм-эш-Шейх. Предварительная причина — позднее прибытие и техническая неисправность воздушного судна.

«212 пассажирам предоставлены напитки и горячее питание. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и обеспечение их услугами, предусмотренными федеральными авиационными правилами», — говорится в сообщении.