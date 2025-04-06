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Последняя жертва? Тело ещё одного убитого найдено в Ленобласти

Четыре человека убито, один тяжело ранен.

Источник: РИА "Новости"

В деревне Липная Горка 57-летний местный житель устроил настоящую бойню после застолья — среди жертв оказался его собственный сын. Причины трагедии сейчас устанавливают следователи.

Не жалел никого.

В деревне Липная Горка Тихвинского района Ленинградской области продолжается расследование массового убийства, которое потрясло всю Россию. Число жертв увеличилось до пяти.

Как сообщили в СУ СКР по Ленобласти, в 200−300 метрах от дома предполагаемого убийцы обнаружено тело ещё одного мужчины — с огнестрельным ранением головы. Рядом погибшая собака. По предварительным данным, четвертый убитый — сосед, пропавший с утра.

«На месте происшествия работают следователи, полицейские и эксперты. Расследуется уголовное дело по части 2 и части 3 статьи 105 УК РФ», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Началось с пьянки.

Напомним, 57-летний местный житель Сергей вечером 5 апреля устроил бойню после ссоры с собственным сыном Николаем. По данным источников 78.ru, именно родной сын, а не пасынок, стал первой жертвой.

«Николай приехал к отцу в гости, звонил сестре, оставил голосовое сообщение, что хочет что-то рассказать про отца… Спустя час прислал оскорбление. Ближе к ночи женщина узнала от соседки: брат мёртв», — рассказал источник.

Как выяснилось, отношения в семье были напряжёнными. Месяц назад Николай едва не задушил сестру, за что получил административное постановление. Вечером напряжение между родственниками достигло апогея. Сергей взял охотничье ружьё «Вепрь» и выстрелил сыну в живот. Тот скончался на месте.

Затем мужчина вышел на улицу и начал палить по соседям. Помимо сына вероятного убийцы погибли 48-летний мужчина (по предварительной информации — зять соседей), 66-летний пенсионер и, как стало известно позже, ещё один мужчина 1964 года рождения, а также его собака.

Четвёртая жертва — 74-летний местный житель — выжил, но был тяжело ранен и доставлен в реанимацию. Сейчас врачи борются за жизнь пенсионера.

«Стрелял сначала по окнам, потом целенаправленно — по людям», — рассказали очевидцы.

Пять стволов, одна кровать и литры алкоголя.

Когда на место прибыли полицейские и СОБР «Гранит», подозреваемый уже спал у себя дома — в состоянии тяжёлого алкогольного опьянения.

«Сопротивления не оказывал. Лежал на кровати. Дверь была не заперта», — сообщили силовики.

При обыске в доме нашли пять зарегистрированных охотничьих ружей, в том числе использованное.

Местные жители признаются, что Сергей никогда не был образцовым соседом — зачастую после горячительных напитков становился шумным и агрессивным. Ранее работал на экскаваторе, увлекался рыбалкой, часто вспоминал свою службу в армии.

Против мужчины возбуждены дела за убийство двух и более лиц и покушение на убийство.

«В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствие подготовило ходатайство в суд о заключении под стражу», — добавили в Следкоме.