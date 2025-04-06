Последняя жертва? Тело ещё одного убитого найдено в Ленобласти

Затем мужчина вышел на улицу и начал палить по соседям. Помимо сына вероятного убийцы погибли 48-летний мужчина (по предварительной информации — зять соседей), 66-летний пенсионер и, как стало известно позже, ещё один мужчина 1964 года рождения, а также его собака.