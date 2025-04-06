Салаватовец проведет 1,5 года за решеткой за то, что ударил по лицу полицейского

В полицию поступил звонок от женщины, заявившей, что пьяный сожитель не пускает ее в квартиру и угрожает испортить имущество. Прибывшие наряды ППС попытались уговорить мужчину открыть дверь, но тот отказался. Тогда было решено вызвать спасателей.