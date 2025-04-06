Салаватовец проведет 1,5 года за решеткой за то, что ударил по лицу полицейского

В Салавате суд приговорил местного жителя к полутора годам колонии за нападение на сотрудника полиции. Об этом рассказала пресс-служба МВД Башкирии.
В полицию поступил звонок от женщины, заявившей, что пьяный сожитель не пускает ее в квартиру и угрожает испортить имущество. Прибывшие наряды ППС попытались уговорить мужчину открыть дверь, но тот отказался. Тогда было решено вызвать спасателей.
В момент, когда дверь начали вскрывать, мужчина резко распахнул ее и ударил кулаком по лицу одного из полицейских. Он намеревался совершить второй удар, однако сотрудник правоохранительных органов, применив навыки рукопашного боя, нейтрализовал агрессора.
На суде задержанный заявил, что не знал, что за дверью находится полицейский, и полностью признал вину. Суд квалифицировал его действия по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» и назначил наказание в виде лишения свободы.
Дополнительно потерпевший полицейский подал иск о защите чести и достоинства. Салаватский городской суд обязал осужденного выплатить 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
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