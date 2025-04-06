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Белоруссия пресекла ввоз в РФ крупнейшей в истории страны партии взрывчатки

МИНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Белорусские таможенники пресекли ввоз на территорию ЕАЭС из Польши крупнейшей в истории республики партии взрывчатки. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Источник: AP 2024

41-летний мужчина пытался перевезти через границу между Польшей и Беларусью, а затем доставить в Россию более 580 кг мощной взрывчатки иностранного производства (по предварительным данным — из США). Он направлялся через пункт пропуска «Брест» на автомобиле Mercedes. Машина была выбрана для дополнительной проверки в рамках системы анализа рисков и направлена на сканирование с использованием инспекционно-досмотрового комплекса. Оперативно проведенная таможенной лабораторией экспертиза подтвердила, что обнаруженное вещество — мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат общим весом более 580 кг.

Контрабанду пытались замаскировать при помощи виброшумоизоляционных листов и листов ДСП, а чтобы сбить след служебных собак — обработали внутренности кузова технической смазкой. Изъятие вещества проводилось при участии профильных специалистов.

Водитель задержан, возбуждено уголовное дело. «Брестской таможней в отношении гражданина и иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 333−1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрено лишение свободы до 10 лет», — говорится в сообщении.