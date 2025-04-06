Белоруссия пресекла ввоз в РФ крупнейшей в истории страны партии взрывчатки

41-летний мужчина пытался перевезти через границу между Польшей и Беларусью, а затем доставить в Россию более 580 кг мощной взрывчатки иностранного производства (по предварительным данным — из США). Он направлялся через пункт пропуска «Брест» на автомобиле Mercedes. Машина была выбрана для дополнительной проверки в рамках системы анализа рисков и направлена на сканирование с использованием инспекционно-досмотрового комплекса. Оперативно проведенная таможенной лабораторией экспертиза подтвердила, что обнаруженное вещество — мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат общим весом более 580 кг.
Контрабанду пытались замаскировать при помощи виброшумоизоляционных листов и листов ДСП, а чтобы сбить след служебных собак — обработали внутренности кузова технической смазкой. Изъятие вещества проводилось при участии профильных специалистов.
Водитель задержан, возбуждено уголовное дело. «Брестской таможней в отношении гражданина и иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 333−1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрено лишение свободы до 10 лет», — говорится в сообщении.