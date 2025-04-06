Белоруссия пресекла ввоз в РФ крупнейшей в истории страны партии взрывчатки

41-летний мужчина пытался перевезти через границу между Польшей и Беларусью, а затем доставить в Россию более 580 кг мощной взрывчатки иностранного производства (по предварительным данным — из США). Он направлялся через пункт пропуска «Брест» на автомобиле Mercedes. Машина была выбрана для дополнительной проверки в рамках системы анализа рисков и направлена на сканирование с использованием инспекционно-досмотрового комплекса. Оперативно проведенная таможенной лабораторией экспертиза подтвердила, что обнаруженное вещество — мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат общим весом более 580 кг.