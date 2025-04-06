Белорусские таможенники пресекли ввоз 580 кг взрывчатки

На сканограме увидели нехарактерные затемнения в области пола автомобиля, а также в стенке, разделяющей грузовой и пассажирский отсеки. Далее — углубленный досмотр, в результате которого был произведен частичный демонтаж пола и стенки автомобиля. Эти места оказались полностью наполнены толстым слоем вещества светло-серого и светло-желтого цвета.