Белорусские таможенники пресекли ввоз 580 кг взрывчатки

580 кг особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства пытался провезти через белорусско-польскую границу и далее транспортировать в Россию 41-летний водитель. Он следовал через пункт пропуска «Брест» на транспортном средстве Mercedes. На основании системы анализа рисков таможенники направили авто на сканирование с применением инспекционно-досмотрового комплекса.
На сканограме увидели нехарактерные затемнения в области пола автомобиля, а также в стенке, разделяющей грузовой и пассажирский отсеки. Далее — углубленный досмотр, в результате которого был произведен частичный демонтаж пола и стенки автомобиля. Эти места оказались полностью наполнены толстым слоем вещества светло-серого и светло-желтого цвета.
Предположительно, взрывчатое вещество пытались скрыть, накрыв его виброшумоизоляционными листами и листами ДСП. Для того, чтобы на него не среагировали служебные собаки, внутренние края кузова обработали технической смазкой. Вещество было извлечено с привлечением компетентных специалистов.
Оперативно проведенная Таможенной лабораторией экспертиза подтвердила, что обнаруженное вещество — мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат (ТЭН) общим количеством более 580 кг. Водитель задержан.