В Ростовской области в аварию попали 14-летний водитель питбайка и его пассажир

Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло днем 6 апреля. Предварительно, юный водитель, направлялся в сторону села Христофоровка. Он выехал на встречную полосу для того, чтобы обогнать Kia Rio, но не заметил, что у автомобиля горит сигнал поворота налево.