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В Ростовской области в аварию попали 14-летний водитель питбайка и его пассажир

14-летний подросток попал в ДТП в Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

В селе Долоковка Ростовской области в аварии пострадали 14-летний водитель питбайка MRZ Racing, а также его 17-летний пассажир. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло днем 6 апреля. Предварительно, юный водитель, направлялся в сторону села Христофоровка. Он выехал на встречную полосу для того, чтобы обогнать Kia Rio, но не заметил, что у автомобиля горит сигнал поворота налево.

Сейчас обстоятельства случившегося выясняют правоохранители. В Госавтоинспекции просят родителей не покупать своим несовершеннолетним детям мопеды, скутеры и питбайки.