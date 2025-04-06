В Ростовской области в аварию попали 14-летний водитель питбайка и его пассажир

В селе Долоковка Ростовской области в аварии пострадали 14-летний водитель питбайка MRZ Racing, а также его 17-летний пассажир. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло днем 6 апреля. Предварительно, юный водитель, направлялся в сторону села Христофоровка. Он выехал на встречную полосу для того, чтобы обогнать Kia Rio, но не заметил, что у автомобиля горит сигнал поворота налево.
Сейчас обстоятельства случившегося выясняют правоохранители. В Госавтоинспекции просят родителей не покупать своим несовершеннолетним детям мопеды, скутеры и питбайки.