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Как будто мазута мало: на берега Анапы море выбросило белое вещество

Специалисты предположили, что это пальмовое масло.

Источник: Евгений Витишко

На береговой линии Бугазской косы между станицей Благовещенской Анапы и поселком Волна Темрюкского района второй день находят некое белое вещество. Площадь загрязнения составляет 10 км.

По предварительным данным, это пальмовое масло. Сотрудники надзорного ведомства уже взяли пробы, чтобы установить, что это за вещество. Также выясняют его источник, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

Откуда в море оказалось такое большое количество пальмового масла, неизвестно. Но в январе в морском порту «Тамань» находилось судно Yangon под флагом Панамы. На корабле находился груз пальмоядрового, кокосового и пальмового масла, а также стеарина из Малайзии. При разгрузке товара выяснилось, что масло испорчено. Кораблю запретили выходить в море.

Спустя какое-то время спор вокруг товара был решен, а судно покинуло порт.