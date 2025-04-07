Как будто мазута мало: на берега Анапы море выбросило белое вещество

Откуда в море оказалось такое большое количество пальмового масла, неизвестно. Но в январе в морском порту «Тамань» находилось судно Yangon под флагом Панамы. На корабле находился груз пальмоядрового, кокосового и пальмового масла, а также стеарина из Малайзии. При разгрузке товара выяснилось, что масло испорчено. Кораблю запретили выходить в море.