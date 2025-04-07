Четыре человека погибли после ударов США по Йемену

Сегодня CNN со ссылкой на источники и аналитиков сообщил, что американские бомбардировки не нанесли серьезного урона мятежникам, а ресурсы США в борьбе с движением подходят к концу. По информации канала, победа над хуситами будет достигнута только в случае наземной операции.