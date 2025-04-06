Названа причина, из-за которой военкоматы заберут рекордное число призывников

Весенний призыв станет самым масштабным за 14 лет.
Рекордное число призывников, которых собираются отправить в российскую армию этой весной, возникло из-за появления большего количества военных округов. Такое объяснение дал военный политолог Александр Перенджиев.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПризыв в армию по электронным повесткам станет самым масштабным за последние 14 лет: что нужно о нем знать.
«Я предполагаю, что увеличение связано с тем, что у нас появилось больше военных округов. И у нас открылось еще новое направление — арктическое. Там требуются дополнительные силы», — сказал эксперт в интервью News.ru. По его словам, в России также возросла потребность в военных моряках.
Перенджиев также обратил внимание на то, что на рекордной статистике могло отразиться увеличение призывного возраста до 30 лет включительно. Он подчеркнул: срочники нужны для того, чтобы заменить контрактников, которые уходят в зону СВО.
В России весной 2025 года планируется призвать 160 тысяч человек, что является максимальным показателем с осени 2011 года. Отличительной чертой призыва является внедрение электронных повесток. О том, когда ее можно считать врученной и что грозит за неявку, — в материале URA.RU.