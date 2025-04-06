Названа причина, из-за которой военкоматы заберут рекордное число призывников

«Я предполагаю, что увеличение связано с тем, что у нас появилось больше военных округов. И у нас открылось еще новое направление — арктическое. Там требуются дополнительные силы», — сказал эксперт в интервью News.ru. По его словам, в России также возросла потребность в военных моряках.