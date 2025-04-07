Times: яхты российских миллиардеров следят за флотом ее величества

России необходимо работать над усилением работы контрразведки в связи с возросшей активностью иностранных разведывательных служб. Об этом ранее сообщил лидер страны Владимир Путин. По его словам, иностранные разведывательные ведомства особенно активизировали свою работу против РФ в период проведения спецоперации.