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Times: яхты российских миллиардеров следят за флотом ее величества

Россия производит слежку за британскими подводными лодками, направляет подводные дроны к коммуникационным кабелям и якобы задействует частные яхты в шпионских целях. Об этом говорится в расследовании, опубликованном газетой The Sunday Times.

Британцы считают, что Россия использует гражданские суда для разведки.

Россия производит слежку за британскими подводными лодками, направляет подводные дроны к коммуникационным кабелям и якобы задействует частные яхты в шпионских целях. Об этом говорится в расследовании, опубликованном газетой The Sunday Times.

«Россия осуществляет наблюдение за британскими подводными лодками. Она направляет подводные беспилотники к коммуникационным кабелям и использует яхты олигархов для шпионских операций», — говорится в материале издания.

России необходимо работать над усилением работы контрразведки в связи с возросшей активностью иностранных разведывательных служб. Об этом ранее сообщил лидер страны Владимир Путин. По его словам, иностранные разведывательные ведомства особенно активизировали свою работу против РФ в период проведения спецоперации.