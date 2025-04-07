Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузия захотела вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав страны

Абхазия и Южная Осетия смогут воссоединиться с Грузией. Если грузины проявят терпение, то это вполне может произойти, считает грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Об этом он заявил телеканалу Imedi.

По мнению грузинского премьер-министра, Абхазия может стать частью Грузии.

Абхазия и Южная Осетия смогут воссоединиться с Грузией. Если грузины проявят терпение, то это вполне может произойти, считает грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Об этом он заявил телеканалу Imedi.

«Восстановление территориальной целостности [Грузии], я думаю, является реальным, если мы проявим терпение и этим терпением будем руководствоваться в нашей политике», — отметил премьер-министр. Он добавил, что решение этого вопроса будет зависеть и от других факторов.

Вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией случился в августе 2008 года, когда грузинские военные попытались взять контроль над Цхинвалом. В качестве ответных мер Россия ввела свои войска для защиты русских граждан и миротворцев. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, пишет «Царьград».