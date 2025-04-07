Пытавшийся ввезти в РФ рекордный груз со взрывчаткой заявил, что ничего не знал

«Ужасно. Мной воспользовались, даже ни на секунду не задумываясь о том, что произойдет со мной и моей семьей, кем-то еще… Это сфера моей профессиональной деятельности — я как юрлицо занимаюсь перевозками автомобилей из Европы и Россию и Беларусь», — сказал мужчина.