Семь человек пострадали при ДПТ с двумя автобусами на юго-западе Москвы

Страшное ДТП произошло на выходных также и в Петербурге. Вечером 5 апреля столкнулись три автомобиля. Две машины пытались повернуть налево. Третий автомобиль на большой скорости протаранил обе легковушки. Двое пассажиров получили травмы. Их госпитализировали с места аварии. Полиция начала расследование.