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Семь человек пострадали при ДПТ с двумя автобусами на юго-западе Москвы

Заказной и городской автобусы столкнулись в Москве 6 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 6 апреля, около 22 часов, в Москве столкнулись два автобуса. В результате пострадали не менее семи человек, пишет ТАСС, ссылаясь на столичное ГУ МВД.

Автобусы попали в аварию на улице Грина. В ДТП участвовали заказной и городской транспортные средства. Второй — автобус 948-го маршрута. Пассажирам оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Предварительно, пострадали семь человек», — отметили в московском ГУ МВД.

Страшное ДТП произошло на выходных также и в Петербурге. Вечером 5 апреля столкнулись три автомобиля. Две машины пытались повернуть налево. Третий автомобиль на большой скорости протаранил обе легковушки. Двое пассажиров получили травмы. Их госпитализировали с места аварии. Полиция начала расследование.