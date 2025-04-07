Семь человек пострадали при ДПТ с двумя автобусами на юго-западе Москвы

Вечером 6 апреля, около 22 часов, в Москве столкнулись два автобуса. В результате пострадали не менее семи человек, пишет ТАСС, ссылаясь на столичное ГУ МВД.
Автобусы попали в аварию на улице Грина. В ДТП участвовали заказной и городской транспортные средства. Второй — автобус 948-го маршрута. Пассажирам оказывают необходимую медицинскую помощь.
«Предварительно, пострадали семь человек», — отметили в московском ГУ МВД.
Страшное ДТП произошло на выходных также и в Петербурге. Вечером 5 апреля столкнулись три автомобиля. Две машины пытались повернуть налево. Третий автомобиль на большой скорости протаранил обе легковушки. Двое пассажиров получили травмы. Их госпитализировали с места аварии. Полиция начала расследование.