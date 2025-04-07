Самолет с гуманитарной помощью Белоруссии вылетел в Мьянму

В воскресенье пресс-служба МЧС Белоруссии сообщила, что сформирована гуманитарная помощь жителям Мьянмы. В рамках безвозмездной помощи будет передан груз массой 20 тонн.
«Военные летчики вылетели на помощь народу Мьянмы — с аэродрома “Мачулищи” отправился военно-транспортный самолет ИЛ-76МД министерства обороны Республики Беларусь с гуманитарной помощью на борту», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны.
Там также приводится комментарий командира 50-й смешанной авиабазы Александра Беляева, который рассказал, что экипаж самолета выполнит воздушную перевозку 60 кубометров гуманитарного груза общей массой 20 тонн. Это — предметы первой необходимости, продукты питания, палатки, одеяла и другие вещи.
«Экипаж преодолеет достаточно длинный путь в 9 тысяч километров. Это очень сложная задача, но мы к этому готовы… Самую большую сложность представляет полет непосредственно над Республикой Союз Мьянма. После случившейся трагедии над воздушным пространством Республики Союз Мьянма практически отсутствует диспетчерский контроль, и экипажу придется выполнять полет практически в полном режиме радиомолчания», — сообщил он.
В настоящее время в Мьянме находятся 33 спасателя из спецотряда МЧС Белоруссии, два кинологических расчета, две единицы техники, необходимая экипировка и оборудование. Группа из отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС Белоруссии 31 марта прибыла в аэропорт Нейпьидо в Мьянме для оказания помощи после землетрясения, а 1 апреля — в Мандалай для проведения поисковых работ.
Как сообщили в МЧС Белоруссии, ожидается, что вылетевшим в воскресенье с гуманитарной помощью самолетом эта группа спасателей вернется в Белоруссию. За пять суток непрерывных поисково-спасательных работ белорусскими спасателями извлечено из-под завалов восемь тел погибших.