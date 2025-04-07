Самолет с гуманитарной помощью Белоруссии вылетел в Мьянму

В настоящее время в Мьянме находятся 33 спасателя из спецотряда МЧС Белоруссии, два кинологических расчета, две единицы техники, необходимая экипировка и оборудование. Группа из отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС Белоруссии 31 марта прибыла в аэропорт Нейпьидо в Мьянме для оказания помощи после землетрясения, а 1 апреля — в Мандалай для проведения поисковых работ.