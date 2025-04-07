Перевозивший в РФ взрывчатку водитель заявил, что не знал о грузе

«Мой товарищ из Эстонии обратился ко мне. Никаких вообще у меня там мыслей о том, что он может меня как-то подставить или еще что-то, даже не было», — приводит его слова телеканал «Беларусь-1».
Единственная известная водителю подробность — это план некоего человека, которого тот называет Иваном, переделать микроавтобус в автодом. Корпус машины действительно был переварен, уточнил телеканал.
6 апреля белорусские таможенники пресекли ввоз 580 кг пентаэритриттетранитрата на автомобиле Mercedes. По данным Государственного таможенного комитета, ввезенная через белорусско-польскую границу взрывчатка далее должна была транспортироваться в Россию. Брестская таможня возбудила уголовное дело, водитель задержан. Ему грозит 10 лет тюрьмы.