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Перевозивший в РФ взрывчатку водитель заявил, что не знал о грузе

МИНСК, 7 апреля. /ТАСС/. Задержанный на белорусском пропускном пункте «Брест» водитель микроавтобуса со взрывчаткой заявил, что не имел представления о перевозимом грузе.

«Мой товарищ из Эстонии обратился ко мне. Никаких вообще у меня там мыслей о том, что он может меня как-то подставить или еще что-то, даже не было», — приводит его слова телеканал «Беларусь-1».

Единственная известная водителю подробность — это план некоего человека, которого тот называет Иваном, переделать микроавтобус в автодом. Корпус машины действительно был переварен, уточнил телеканал.

6 апреля белорусские таможенники пресекли ввоз 580 кг пентаэритриттетранитрата на автомобиле Mercedes. По данным Государственного таможенного комитета, ввезенная через белорусско-польскую границу взрывчатка далее должна была транспортироваться в Россию. Брестская таможня возбудила уголовное дело, водитель задержан. Ему грозит 10 лет тюрьмы.