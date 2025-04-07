Боец ВСУ записал обращение перед смертью под Курском

По словам военнослужащего из 61-й бригады ВСУ, их группу отправили в Юнаковку, откуда должны были продвинуться пешком до позиции из-за поломки бронемашины. В результате несколько бойцов были уничтожены дронами, а оставшиеся оказались под непрерывным огнем в разрушенном селе.