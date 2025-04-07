NY Post: мужчина с тесаком напал на пятерых детей в Нью-Йорке

В Бруклине произошло жестокое нападение: мужчина, находившийся в состоянии неконтролируемой агрессии, напал с мясным тесаком на четырех несовершеннолетних девочек. Об этом информирует газета New York Post.
По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в жилом доме на 84-й улице около 10:15 утра 6 апреля.
«В этот момент [полицейские] услышали крики, доносящиеся из-за двери слева от них, и сразу же начали проникать в квартиру, выбив дверь ногами», — рассказала комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш.
По данным полиции, 49-летний Лун Чанг Чен, предположительно проживавший в доме, где произошло нападение, был экстренно доставлен в медицинское учреждение с огнестрельными ранениями. В настоящее время он находится в критическом состоянии.
Правоохранительные органы также устанавливают причины и мотивы совершенного преступления.
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