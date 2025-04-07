СБУ обещала Чалому 1 тыс. руб. за посылку со взрывчаткой для офицеров МО РФ

Ранее сообщалось, что Чалый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и попросит прощения у потерпевших. Из материалов дела следует, что закончивший колледж по специальности «повар» 29-летний киевлянин активно сотрудничал со следствием, добровольно выдал силовикам свой телефон и способствовал раскрытию преступлений, которые ему вменили. При этом в документах указано, что подсудимый знал, что в посылках находится взрывчатка, которую он получил, хранил и передал адресатам. По его словам, «работу» он нашел в объявлениях на «Авито».