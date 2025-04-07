СБУ обещала Чалому 1 тыс. руб. за посылку со взрывчаткой для офицеров МО РФ

«После того, как обвиняемый прошел тестовые задания от украинских кураторов, ему пообещали выплачивать по одной тысяче рублей за каждую доставленную посылку офицерам Минобороны РФ, которые выполняют задачи, связанные с проведением СВО. В погоне за легкими деньгами уроженец Киева, имеющий также российское гражданство, согласился на установленное сотрудниками украинских спецслужб денежное вознаграждение», — говорится в документах. За последнюю посылку СБУ пообещала Чалому 4 тыс. рублей, но деньги за это киевлянин не получил.
Ранее сообщалось, что Чалый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и попросит прощения у потерпевших. Из материалов дела следует, что закончивший колледж по специальности «повар» 29-летний киевлянин активно сотрудничал со следствием, добровольно выдал силовикам свой телефон и способствовал раскрытию преступлений, которые ему вменили. При этом в документах указано, что подсудимый знал, что в посылках находится взрывчатка, которую он получил, хранил и передал адресатам. По его словам, «работу» он нашел в объявлениях на «Авито».
История дела.
Уголовное дело в отношении Чалого было возбуждено в конце июня 2024 года после третьей неудачной попытки уроженца Киева и постоянно находившихся с ним на связи агентов Службы безопасности Украины привести в действие заранее подготовленное ими в посылке взрывное устройство, которое могло бы в любой момент сдетонировать в руках курьера или российского офицера. В качестве целей СБУ выбрала трех полковников МО РФ, которые осуществляют командование российскими воинскими подразделениями, в том числе в зоне боевых действий.
После разоблачения и задержания Чалый рассказал на допросе следователям, что в феврале 2024 года он приехал на заработки в Москву из Волгограда, где тремя годами ранее зарегистрировался в качестве ИП. Задержанный признался, что после приезда в столичный регион он сам связался в одном из мессенджеров с представителями украинской разведки, которые предложили ему заработать.
Мужчине вменяются три покушения на теракт (ч. 3 ст. 30, п. «а», ч. 2 ст. 205 УК РФ), а также сбыт, хранение и перевозка взрывчатых веществ организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). По совокупности четырех особо тяжких преступлений суд может лишить 29-летнего подсудимого свободы на долгий срок. В ходе прений сторон прокурор попросила назначить ему 18 лет лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей.
Защита заявила, что срок наказания для Чалого излишне суров. По словам его адвоката, он запутался, сбился с правильных и верных ориентиров, но не является заядлым, одиозным террористом. Потерпевшие в свою очередь согласились с запрашиваемым сроком обвиняемому и сочли его извинения за содеянное перед ними неискренними, желанием уйти от ответственности, а совершенные им преступления «против Родины» назвали аморальными. Потерпевшая сторона также единогласно попросила у суда вынести справедливое решение.
Фигурант дела содержится в столичном СИЗО, военный суд ранее продлил ему меру пресечения на время рассмотрения материалов. На этой неделе ожидается, что суд выслушает последнее слово обвиняемого и огласит приговор.