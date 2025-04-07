Названа сумма, которую заплатила НАТО за вторжение ВСУ в Курскую область

Украинская армия в ходе своего вторжения в Курскую область потеряла около 1500 единиц техники, произведенной в НАТО. Ее общая стоимость составляет примерно 2,7 миллиарда долларов США. Информация об этом следует из данных группировки войск Север и открытых источников.