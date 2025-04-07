Неуправляемый Lexus съехал с косогора во Владивостоке

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, за водителем Lexus GS350 гналась полиция. Пытаясь уйти от сотрудников ведомства, он заехал во двор, а сам вышел из автомобиля, чтобы убежать. Вот только его неуправляемый автомобиль покатился вниз и улетел с косогора.