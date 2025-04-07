Неуправляемый Lexus съехал с косогора во Владивостоке

Во Владивостоке неуправляемый автомобиль съехал с косогора. По словам очевидцев, случилось это в районе Некрасовской, 1. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Как сообщили очевидцы в социальных сетях, за водителем Lexus GS350 гналась полиция. Пытаясь уйти от сотрудников ведомства, он заехал во двор, а сам вышел из автомобиля, чтобы убежать. Вот только его неуправляемый автомобиль покатился вниз и улетел с косогора.
Водителю же, судя по словам очевидцев, сбежать так и не удалось, подоспевшие сотрудники ДПС его задержали.
Напомним, ранее мы писали о том, что пешеход получил серьезные травмы в результате ДТП во Владивостоке. Момент наезда попал на камеры видеонаблюдения.