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Неуправляемый Lexus съехал с косогора во Владивостоке

Водителя автомобиля задержала полиция.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке неуправляемый автомобиль съехал с косогора. По словам очевидцев, случилось это в районе Некрасовской, 1. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, за водителем Lexus GS350 гналась полиция. Пытаясь уйти от сотрудников ведомства, он заехал во двор, а сам вышел из автомобиля, чтобы убежать. Вот только его неуправляемый автомобиль покатился вниз и улетел с косогора.

Водителю же, судя по словам очевидцев, сбежать так и не удалось, подоспевшие сотрудники ДПС его задержали.

Напомним, ранее мы писали о том, что пешеход получил серьезные травмы в результате ДТП во Владивостоке. Момент наезда попал на камеры видеонаблюдения.