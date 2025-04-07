Перешедшие на сторону России украинские боевики пожгли технику НАТО

Кроме того, в Новосергеевке был уничтожен БТР YPR-765, а в Красноармейске — бронеавтомобиль Senator и три машины, используемые военными формированиями. В Орехово был выведен из строя БТР VAB, в Троицком — БТР М-113, а в Удачном — бронированная боевая машина MaxxPro и октокоптер. Также сообщается об уничтожении минометных расчетов в районах населенных пунктов Новопавловка и Гришино.