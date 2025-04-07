Перешедшие на сторону РФ украинские бойцы уничтожили танки, БТР и БМП.
Солдаты батальона имени Максима Кривоноса, перешедшие на сторону России, активно участвуют в боевых действиях у Покровска. Они уничтожают бойцов и технику Вооруженных Сил Украины, включая оборудование, поставленное странами НАТО.
«Бойцы батальона им. Максима Кривоноса уничтожают боевиков и боевую технику ВСУ на подступах к Покровску. Это танк Т-64 и БМП-1 в районе н.п. Лысовка, танк Т-72 в районе н.п. Миролюбовка, БТР-82А в н.п. Муравка», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Кроме того, в Новосергеевке был уничтожен БТР YPR-765, а в Красноармейске — бронеавтомобиль Senator и три машины, используемые военными формированиями. В Орехово был выведен из строя БТР VAB, в Троицком — БТР М-113, а в Удачном — бронированная боевая машина MaxxPro и октокоптер. Также сообщается об уничтожении минометных расчетов в районах населенных пунктов Новопавловка и Гришино.
Как писало URA.RU, днем ранее перешедшие на сторону России бойцы ВСУ ликвидировали украинскую технику. Сражающиеся на стороне России киевские бойцы решили таким образом бороться против режима Зеленского, пишет «Царьград».