Рыба продолжает гнить на берегу озера в Находке — убирать туши пришлось волонтёрам

Ранее горожане распространили в социальных сетях обращение к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, главе Находкинского городского округа Тимуру Магинскому и даже президенту РФ Владимиру Путину, также они обращались в прокуратуру края и Росприроднадзор с требованием разобраться в экологической катастрофе озера Солёное, где мор рыбы продолжается уже третий месяц. Запахи разлагающихся карасей, сомов и сазанов распространяются по окрестностям, в частности, трупная вонь ощущается на улицах Малиновского и Постышева, проспекте Мира и местной набережной. Горожане высказывали опасения, что продукты разложения стекут в акваторию залива Находка через реку Каменку, если санитарные мероприятия на озере так и не проведут.