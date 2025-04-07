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Рыба продолжает гнить на берегу озера в Находке — убирать туши пришлось волонтёрам


Жители Находки были вынуждены самостоятельно убирать мёртвую рыбу, которую вынесло на берег озера Солёного. Городская администрация обещала убрать разлагающиеся туши до конца минувшей недели (до 6 апреля 2025 года), но никаких работ по уборке прибрежной полосы силами муниципальных служб находкинцы не заметили, и очисткой берега пришлось заниматься волонтёрам, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как передаёт местный telegram-канал «Красивая Находка», никаких разъяснений для волонтёров, куда вывозить и как утилизировать мёртвую рыбу, муниципалитет тоже не опубликовал.

Ранее горожане распространили в социальных сетях обращение к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, главе Находкинского городского округа Тимуру Магинскому и даже президенту РФ Владимиру Путину, также они обращались в прокуратуру края и Росприроднадзор с требованием разобраться в экологической катастрофе озера Солёное, где мор рыбы продолжается уже третий месяц. Запахи разлагающихся карасей, сомов и сазанов распространяются по окрестностям, в частности, трупная вонь ощущается на улицах Малиновского и Постышева, проспекте Мира и местной набережной. Горожане высказывали опасения, что продукты разложения стекут в акваторию залива Находка через реку Каменку, если санитарные мероприятия на озере так и не проведут.

В самой Каменке находкинцы тоже ожидают гибель рыбы, так как реку загрязняют нечистотами. Жители зафиксировали сброс в Каменку вод с характерным запахом в районе ТЦ «Галерея». Информацию об этом они тоже распространили в социальных сетях. Администрация «Галереи» объяснила слив нечистот в реку поломкой насоса в системе инженерных коммуникаций здания, которое подключено к городской системе канализации. Насос якобы уже чинят.

А рыба в озере Солёном продолжает гибнуть. 4 апреля очевидцы заметили у берега благоустроенной озёрной набережной очередного умирающего сазана.

На ситуацию с продолжительной гибелью рыбы официально отреагировала природоохранная прокуратура, которая увидела в ситуации вину «Примтеплоэнерго» — предприятие произвело в озеро несанкционированный сброс производственных сточных вод одной из котельных. По требованию прокуратуры территориальное управление Росприроднадзора проводит внеплановую проверку объекта.