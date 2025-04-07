Пассажирка пострадала при резком торможении трамвая в Хабаровске

В Хабаровске 6 апреля утром произошло ДТП с участием трамвая на улице Шеронова. Пострадала пассажирка. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В 8:40 водитель трамвая при входе в поворот был вынужден резко затормозить. Сработала аварийная система торможения, и в этот момент одна из пассажирок, женщина 1957 года рождения, не удержалась и упала.
«После падения женщина получила травмы и была госпитализирована в краевую больницу. Водитель трамвая, мужчина 1974 года рождения, с большим стажем работы и правами всех категорий, был трезв», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.
Этот случай не стал единственным в Хабаровске за выходные. В тот же день произошло еще одно ДТП, подробности которого уточняются.