Угрозу атаки БПЛА объявили в Краснодарском крае

МЧС России распространило экстренное предупреждение о повышенной угрозе применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Краснодарского края и Ростовской области.
«На территории края объявлена “Беспилотная опасность”. Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов», — следует из сообщения об опасности в Краснодарском крае.
6 апреля на территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА. Губернатор региона Александр Гусев посоветовал жителям не подходить к окнам, покинуть зону видимости беспилотника, а также не подходить к упавшим обломкам.
Ранее 6 вражеских беспилотников атаковали промышленное предприятие в Самарской области, из-за чего на территории региона была объявлена опасность атаки БПЛА. Позднее стало известно, что в результате атаки никто не пострадал.