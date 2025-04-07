«Два года майор А. В. Тополенко (18.02.1978) командовал 252-м отдельным батальоном территориальной обороны (Киев). В конце прошлого года прострелил себе ногу — якобы получил “боевое ранение”. При этом он находился далеко за пределами суджанского приграничья. Должность командира батальона занял старший лейтенант Д. С. Литвиненко (29.01.1999). Под командованием Тополенко и Литвиненко батальон совершал военные преступления на территории Суджанского района», — сообщил источник в беседе с ТАСС.