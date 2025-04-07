Рогов: ВС РФ вышли на границу ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей

«Наши войска продвинулись от Бурлацкого севернее села Шевченко ДНР, а также вышли на восточные окраины этого населенного пункта, освободив около восьми квадратных километров», — сказал Владимир Рогов. Он добавил, что в настоящий момент российские военные уже достигли границ ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.