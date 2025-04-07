Бойцы ВС РФ достигли административных границ трех регионов в зоне СВО.
Российские войска достигли административных границ Донецкой Народной Республики, Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Наши войска продвинулись от Бурлацкого севернее села Шевченко ДНР, а также вышли на восточные окраины этого населенного пункта, освободив около восьми квадратных километров», — сказал Владимир Рогов. Он добавил, что в настоящий момент российские военные уже достигли границ ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.
Кроме того, Министерство обороны России 1 марта отметило успехи 127-й бригады группировки войск «Восток», которая освободила села Бурлацкое и Скудное в ДНР. Накануне ВС РФ также продвинулись в Сумской области. Они освободили населенный пункт Басовка и приблизились к Юнаковке.