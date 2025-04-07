Площадь лесных пожаров в Бурятии достигла 370 гектаров

В Бурятии площадь лесных пожаров составила свыше 300 гектаров.
На территории Бурятии активно действуют лесные пожары, общая площадь которых составляет почти 370 гектаров. Об этом сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ). По их данным, на утро 7 апреля зарегистрировано 13 очагов возгорания.
«Весенний пал стал причиной пожаров в лесах Бурятии. По оперативным данным, утром 7 апреля действуют 13 очагов на общей площади 369,9 га. Два возгорания в Хоринском районе локализованы. Причиной возникновения стал переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнем. Угрозы населенным пунктам нет», — говорится в сообщении РАЛХ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
К ликвидации пожаров привлечены 268 человек и 51 единица техники. Особенно сложная ситуация сложилась в Еравнинском районе, где для борьбы с шестью возгораниями направлены дополнительные силы. Руководитель РАЛХ Сергей Борошноев подчеркнул, что пожары часто возникают из-за неосторожности при обращении с огнем и поджога сухой травы, что строго запрещено.
В Бурятии в настоящий момент действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. При этом отмечается что угроз для населенных пунктов нет. В лесном хозяйстве подчеркнули, что около 90% пожаров в весенний период возникает именно по вине человека.