Площадь лесных пожаров в Бурятии достигла 370 гектаров

К ликвидации пожаров привлечены 268 человек и 51 единица техники. Особенно сложная ситуация сложилась в Еравнинском районе, где для борьбы с шестью возгораниями направлены дополнительные силы. Руководитель РАЛХ Сергей Борошноев подчеркнул, что пожары часто возникают из-за неосторожности при обращении с огнем и поджога сухой травы, что строго запрещено.