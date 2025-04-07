Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вчера в Красноярском крае потушили 27 пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 6 апреля в Балахтинском районе, в поселке Приморск, ночью загорелись баня и летняя кухня.

Источник: Соцсети

Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

В Краснотуранском районе, в селе Галактионово, днем загорелось нежилое здание. Огонь охватил 24 квадратных метра. Причиной пожара стало короткое замыкание.

В Балахте, на улице Комарова, вечером загорелся жилой дом. Площадь возгорания составила 64 квадратных метра, повреждены стены и кровля. Предварительная причина — нарушение правил эксплуатации печи.

За последнюю неделю пожарные потушили 248 пожаров, в результате которых погибло 7 человек, 4 получили травмы, один был спасен. Основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание.

Всего 6 апреля в Красноярском крае ликвидированы 27 пожаров. Никто не пострадал, сообщают в МЧС по краю.