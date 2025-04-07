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В Екатеринбурге в пожаре на Пехотинцев погиб человек

Вечером 6 апреля в Екатеринбурге произошел крупный пожар в неэксплуатируемом здании.

Источник: 66.mchs.gov.ru

на улице Пехотинцев. Сигнал о возгорании поступил в 21:18 6 апреля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

На площади 150 квадратных метров огонь повредил кровлю. В борьбе с пожаром участвовали семь единиц техники и 26 человек личного состава. Есть погибший.

В 22:02 огонь локализовали, в 22:33 прекратили открытое горение, проливку и разбор сгоревших конструкций окончили в 23:50.

По информации на утро 6 апреля, в Свердловской области за сутки были зафиксированы 18 пожаров, десять из них произошли в жилом секторе. Погибших и пострадавших нет. В 30% случаев к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем.