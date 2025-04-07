В Екатеринбурге в пожаре на Пехотинцев погиб человек

на улице Пехотинцев. Сигнал о возгорании поступил в 21:18 6 апреля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
На площади 150 квадратных метров огонь повредил кровлю. В борьбе с пожаром участвовали семь единиц техники и 26 человек личного состава. Есть погибший.
В 22:02 огонь локализовали, в 22:33 прекратили открытое горение, проливку и разбор сгоревших конструкций окончили в 23:50.
По информации на утро 6 апреля, в Свердловской области за сутки были зафиксированы 18 пожаров, десять из них произошли в жилом секторе. Погибших и пострадавших нет. В 30% случаев к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем.