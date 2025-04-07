Во Франции попросили Макрона брать пример с Путина и Трампа

«В то время как Трамп и Путин трудятся ради мира, президент Республики по отвратительным внутриполитическим причинам выступает против их благородного начинания и втягивает Францию в кровавую и абсурдную авантюру. Должно возникнуть чувство облегчения, {…} двум великим державам следует позволить урегулировать судьбу жертвы агрессии, какой бы она ни была», — пишет издание.